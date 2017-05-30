​ХМАО занял 15-е место в рейтинге крупнейших российских авторынков

Югра заняла 15-е место в рейтинге крупнейших рынков новых легковых автомобилей страны, составленном «Автостатом» по итогам четырех месяцев 2017 года. По данным аналитиков, продажи новых машин выросли в округе на 19 процентов по сравнению с таким же периодом прошлого года. На данный момент рынок достиг объема в 6,4 тысячи штук. В Уральском федеральном округе ХМАО занимает третье место по этому показателю после Свердловской и Челябинской областей.

Лидеры общероссийского списка традиционны: Москва и Московская область, на долю которых в общей сложности приходится почти четверть всего российского рынка (24%). Столичный рынок за этот период показал снижение (-6,8% до 62,9 тыс. шт.), подмосковный – напротив, подрос (+12,3% до 33,8 тыс. шт.). Третья строчка рейтинга принадлежит Санкт-Петербургу – продажи в Северной столице выросли на 9,2 процента до 29 тыс. легковых автомобилей.

Всего за четыре месяца нынешнего года, по данным агентства, объем рынка новых легковых автомобилей в России составил 402,9 тыс. единиц, показав рост на 5,8 процента к аналогичному периоду прошлого года.