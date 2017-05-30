​В Госдуме могут создать совет блогеров

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Василий Власов предложил создать при комитете по информационной политике, информационным технологиям и связи совет популярных блогеров.

«Мы должны понимать, что сейчас новое время. Огромное количество наших граждан имеют свои страницы в соцсетях и смотрят тех или иных блогеров иногда даже больше, чем телевидение. Опыт блогеров может содействовать выработке грамотной стратегии по взаимодействую с гражданами в сети», — цитирует Власова RT.

По словам депутата, вошедшие в комиссию блогеры могли бы не только информировать подписчиков о готовящихся в Думе проектах, но также участвовать в их обсуждении, представляя свою аудиторию. В зависимости от тематики, которой посвящён блог, его автор будет консультировать соответствующий комитет.