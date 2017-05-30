​В поселке Приобье во время пожара погибли две женщины и ребенок

В поселке Приобье Октябрьского района во время пожара в доме № 28/1 на улице Набережная погибли две женщины и четырехлетний ребенок. Трагедия произошла в понедельник, 29 мая, около 18.00. На месте происшествия, по данным пресс-службы ГУ МЧС по Югре, работали пять пожарных расчетов.

Когда спасатели справились с огнем, в помещении квартиры были обнаружены трупы проживавших в ней женщин, 1964 и 1985 года рождения, и 4-летнего ребенка. На телах погибших нет признаков насильственной смерти.

«В ходе тушения пожара удалось спасти мужчину, 1985 года рождения, который в тяжелом состоянии доставлен в одно из поселковых медучреждений. Все пострадавшие при пожаре являлись родственниками: мальчик, его родители и бабушка», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Сейчас по данному факту проводится проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.