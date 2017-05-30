СМИ: Эра автомобилей заканчивается — американцы продают машины и переходят на Uber и Lyft

Эра автомобилей в США завершается, констатируют аналитики международного сайта Quartz. По данным СМИ, девять процентов американцев, которые продали свои машины за последний год, не планируют покупать новые, делая выбор в пользу услуг сервисов Lyft и Uber. Еще девять процентов планируют поступить так же в течение года. Сейчас США — страна с самым большим автопарком, но количество автомобилей должно упасть с 163 млн в 2015 году до 44 млн в 2030-м.

Снижение американцев к передвижению на личном автотранспорте длится уже несколько лет. Еще в 2013 году в исследование US Public Interest Research Group было отмечено, что начиная с 2008 года количество миль, которое проезжает в месяц средний американец на своей машине, неуклонно падает и, судя по всему, будет падать и дальше.