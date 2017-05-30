​Паводка в Югре пока не ожидается

В Югре за уровнем воды на реках округа ежесуточно наблюдают специалисты с использованием 46 стационарных гидропостов. По данным на 29 мая, на реках Оби, Иртыше и Конде наблюдается прирост уровня воды на 1-7 сантиметров в сутки, на остальных реках округа - понижение на 1-10 сантиметров. Эти данные соответствуют средней многолетней норме.

«На всех реках наблюдается выход воды на пойменную часть. Гидрометеорологическая служба прогнозирует планомерное протекание сезонных повышений уровней воды», - отметили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Несмотря на то, что гидрологическая обстановка в округе стабильная, во всех городах и района уже проведены превентивные противопаводковые мероприятия, проверена готовность спасательных служб и служб жилищно-коммунального хозяйства. В Главном управлении созданы две аэромобильные группировки, готовые, в случае необходимости, выдвинуться в любую точку округа для оказания экстренной помощи в в случае угрозы чрезвычайной ситуации.