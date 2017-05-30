​Из-за снегопада, прошедшего в нескольких районах Югры, автомобилистов просят воздержаться от дальних поездок

ГИБДД Нефтеюганского района выступила с предупреждением к автомобилистам. Из-за прошедшего снегопада дорожные условия ухудшились. Чтобы избежать ДТП, водителям рекомендуют двигаться со скоростью предусмотренной ПДД РФ, соблюдать боковой интервал и дистанцию до впереди идущего автомобиля, не совершать резких манёвров по перестроению на соседнюю полосу движения.

Кроме того, жителям района стоит воздержаться от дальних поездок. «На загородных трассах водителям следует двигаться не только исходя из существующих ограничений скоростного режима, также нужно руководствоваться погодными и дорожными условиями, состоянием проезжей части, чтобы при возникновении опасности можно было принять все необходимые меры, вплоть до остановки транспортного средства», - напомнили в ведомстве.

Отметим, что снегопады прошли в Нефтеюганске, Сургуте и районах.