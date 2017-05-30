​Названы самые угоняемые автомобили в России

Hyundai Solaris назван самой популярной маркой у угонщиков в России в первом квартале 2017 года. Также в списке предпочтений преступников Toyota Land Cruiser, Land Rover Discovery, Lexus LX, Kia Rio, Ford Focus, Audi Q5, BMW X5. Рейтнг составлен РИА Новости по результатам опроса среди нескольких российских страховых компаний.

«Преступники выбирают наиболее популярные и дорогие авто, для выгодной продажи после угона – всего автомобиля или его запчастей», — прокомментировал директор департамента урегулирования убытков компании «Абсолют страхование» Игорь Люкин. По словам заместителя директора департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Андрея Ковалева, авто премиум-класса чаще угоняются «под заказ», а транспортные средства массового сегмента «уходят на разборки». Что касается Hyundai Solaris, специалисты объясняют высокий риск угона тем, что такие автомобили чаще всего идут на автозапчасти.