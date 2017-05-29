​В Москве прошел самый смертоносный ураган за последние десятилетия

Ураган, который накрыл Москву 29 мая, стал самым смертоносным за последние десятилетия, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в столице погибли 11 человек. Это превысило показатель предыдущего подобного стихийного бедствия в Москве в июне 1998 года, когда при ураганном ветре погибли девять и пострадали 165 человек.

Сегодня нескольких человек погибли в результате падения деревьев, на Кировоградской улице ветром перевернуло остановку, там погиб пожилой мужчина. Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, после урагана за медицинской помощью обратились более 40 человек.

Больше всего от стихии пострадали Нарофоминский, Истринский и Можайский районы, уточняет радиостанция «Говорит Москва». Из-за сильного ветра в региона без электричества остались около 7,3 тысячи жителей Московской области остались без электричества из-за сильного ветра в регионе. Штормовой ветер валил деревья, остановки, срывал конструкции и крыши домов. По данным РИА «Новости» в Москве упало более 400 деревьев. На территории Кремля ветер снес часть кровли Сенатского дворца, пишет lentach.media.

Фото: lentach.media

Спасатели надеются, что ураган к вечеру стихнет.