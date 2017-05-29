​Во время урагана в Москве погибли люди // ВИДЕО

В понедельник, 29 мая, Москву накрыл ураган. Штормовой ветер валил деревья, остановки, срывал конструкции и крыши домов. По данным «Интерфакса», во время разгула стихии погибли шесть человек, ТАСС сообщает о четверых погибших. В частности, 26-летняя девушка скончалась от травм под упавшим на нее деревом на ВВЦ в районе павильона №36, еще один человек погибли на площади Джавахарлала Неру. На Кировоградской улице мужчину насмерть придавило остановкой, уточняет РЕН-ТВ. Также сообщается о 69 пострадавших.

Ранее МЧС предупреждало о том, что до утра вторника в Москве ожидаются гроза, град и сильный ветер. В ведомстве отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, заторы на дорогах и повреждение автотранспорта, а также повреждения молниями объектов, не оборудованных громоотводами.