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​Сургутяне рассказали, что им не нравится в приезжих

Город и район попали в список муниципалитетов, где уровень межнациональной напряженности выше среднеокружных показателей

Сургут и Сургутский район оказались в списке восьми муниципалитетов Югры, где уровень межнациональной напряженности выше среднеокружных показателей. Выяснилось это в ходе социологических исследований. Также в списке - Пыть-Ях, Березовский, Кондинский районы, Ханты-Мансийск, Советский и Ханты-Мансийский районы. Чтобы понять причины сложившейся ситуации департамент общественных и внешних связей в апреле провел глубинные опросы на этих территориях.

«Анализируя выявленные факторы, причины можно разделить их на две основные категории - социально-экономические и культурно-поведенческие причины», - рассказала директор департамента Елена Шумакова на заседании межведомственной комиссии по противодействию экстремистской деятельности, которое провела глава региона Наталья Комарова.

Так, в Сургуте и Ханты-Мансийске причиной неприязни к мигрантам люди называли увеличение очередей в детские сады и школы, на получение мер социальной поддержки, несправедливость, по их мнению, распределения социальных благ в пользу приезжих. В Сургутском районе одной из ведущих причин низкой толерантности люди выделили межнациональные браки, «истощающие», по их мнению, титульную нацию, в комплексе с неправильным поведением приезжих.

В Пыть-Яхе в качестве основных причин неприязни к людям других национальностей граждане называли сокращение количества рабочих мест из-за притока мигрантов и вызывающее поведение приезжих. Об этом же говорили жители окружной столицы, отмечая также насаждение мигрантами чуждых культурных ценностей. В Ханты-Мансийском районе жители также акцентировали внимание именно на этой проблеме, при этом в данной территории напряженность в межнациональном вопросе носит пока скорее латентный характер, так как на вопрос о наличии реальных конфликтов на национальной почве жители отвечают отрицательно.

В Березовском и Кондинском районах фактор недостатка рабочих мест, связанный, по мнению граждан, с мигрантами, стал ключевым. Жители Кондинского района отмечают рост связанной с мигрантами преступности. В Советском районе также жители отмечают рост преступности, в том числе на межнациональной почве, безнаказанное нарушение мигрантами правил и норм поведения.

По результатам дополнительного исследования для данных восьми муниципальных образований подготовлены рекомендации, включающие предложения по повышению эффективности работы для минимизации социально-экономических и культурно - поведенческих факторов, провоцирующих напряжённость.

«В частности, рекомендации включают повышение прозрачности очередности получения мер поддержки и адресности системы предоставления социальных гарантий, корректировки политики в сфере квотирования рабочих мест для приезжих, активизации работы, в том числе информационной, по развитию локальных рынков труда и приоритетности занятости местного населения, повышения активности ответственных органов по привлечению к административной ответственности зачинщиков хулиганских действий, связанных прямо и косвенно с разжиганием межнациональной неприязни. Второй блок рекомендаций связан с расширением участия некоммерческих организаций в работе по повышению толерантности и переориентацией проводящийся в муниципалитетах информационной работы по данной тематике», - отметила Елена Шумакова.


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Сегодня в 17:40, просмотров: 233, комментариев: 0


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