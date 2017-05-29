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​«Квартет И» начал снимать продолжение фильма «О чем говорят мужчины»

Третья серия фильма «О чем говорят мужчины» появится на экранах 22 февраля 2018 года: «Квартет И» приступил к съемкам, передает InterMedia.

В инстаграме артистов квартета появилось несколько снимков, которые на это прямо указывают: например, фото Леонида Бараца и Елены Подкаминской — по сюжету двух предыдущих фильмов, мужа и жены.

Режиссером фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» стал Дмитрий Дьяченко, снявший предыдущие серии.


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Сегодня в 17:23, просмотров: 166, комментариев: 0


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