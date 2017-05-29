​«Квартет И» начал снимать продолжение фильма «О чем говорят мужчины»

Третья серия фильма «О чем говорят мужчины» появится на экранах 22 февраля 2018 года: «Квартет И» приступил к съемкам, передает InterMedia.
В инстаграме артистов квартета появилось несколько снимков, которые на это прямо указывают: например, фото Леонида Бараца и Елены Подкаминской — по сюжету двух предыдущих фильмов, мужа и жены.
Режиссером фильма «О чем говорят мужчины. Продолжение» стал Дмитрий Дьяченко, снявший предыдущие серии.
Библиотека в век цифровых технологий. Директор ЦБС Сургута Надежда Жукова // ONLINE 31 мая в 15:00