​Кудрин: Пенcия может вырасти на 30% при условии повышения пенсионного возраста

Рост пенсий на 30 процентов в России возможен только при условии повышения пенсионного возраста, заявил глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в эфире телеканала «Россия 24».

«По нашему плану в течение шести лет мы бы хотели, чтобы пенсия стала на 30 процентов больше, чем сегодня, то есть на треть, — сказал он. — Но трудно собрать такие ресурсы, поэтому нужны реформы, в том числе повышение пенсионного возраста. Лучше на два-три года дольше поработать, но затем иметь более высокую пенсию. Пенсионеры многие говорят, что на это согласились».

Напомним, Росстат приводит такие данные: в марте средний размер пенсии вырос в номинальном выражении на 3,8 процента и составил 12 890 рублей.