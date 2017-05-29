Опрос: 82 процента планирующих идти на выборы россиян готовы отдать свой голос за Путина

Социологи «Левада-центра» зафиксировали исторический максимум электорального рейтинга Владимира Путина. Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, 82 процента избирателей, которые точно придут на выборы, проголосовали бы за действующего президента. Результаты исследования публикует «Дождь».

Шесть процентов голосов получил бы Владимир Жириновский, четыре процента — Геннадий Зюганов и два процента — Алексей Навальный. Из всех опрошенных 63 процента респондентов проголосовали бы за Путина, шесть процентов — за Жириновского, три процента — за Зюганова, два процента — за Навального. При этом по девять опрошенных заявили, что не пришли бы на выборы или не знают, придут ли они. Пять процентов ответили, что пришли бы, но не знают, за кого голосовать.

Президентские выборы пройдут в России в марте 2018 года.