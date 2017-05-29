​Алишер Усманов будет дарить iPhone за лучшие мемы с ним

Бизнесмен Алишер Усманов объявил творческий конкурс на лучшие мемы и стикеры с ним. Об этом объявлено на странице олигарха в соцсети, созданной для публикации видеообращений к Алексею Навальному.

Усманов отметил, что польщен тем, что его видеообращения привлекли такое большое внимание. «Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов. Примеры творчества по теме моих видеообращений и в их развитие я с удовольствием буду размещать на своей странице в социальной сети ВКонтакте и раз в неделю буду премировать автора наиболее удачного, на мой субъективный вкус, творения таким же устройством, на которое снял свое первое видео - iPhone 7Plus и футболкой с мемом и моим автографом», - пообещал он.

Первым победителем, кстати, уже стал автор стикеров в telegram.

Фото: vk.com/usmanov_challenge

Конкурс проводится в специально созданной группе в социальной сети ВКонтакте.