​Деловой пенсионный завтрак прошел в Нефтеюганске

Ханты-Мансийский НПФ продолжает использовать новый формат взаимодействия с сотрудниками бюджетной сферы.

За чашкой чая собрались главные врачи, представители кадровых служб и бухгалтерий учреждений здравоохранения Нефтеюганска и Нефтеюганского района. В мероприятии также приняли участие директор департамента по делам администрации города Нефтеюганска Максим Виер и руководитель управления пенсионного фонда РФ в Нефтеюганске Ольга Борошко.

Участники Делового пенсионного завтрака обсудили возможности, которые предоставляет окружное законодательство работникам сферы здравоохранения Югры, подвели итоги реализации программы в каждом учреждении.

Как рассказала руководитель Нефтеюганского филиала Ханты-Мансийского НПФ Светлана Трифонова, в программу «Две пенсии для бюджетников» вступили более 35% работников сферы здравоохранения Нефтеюганска и Нефтеюганского района. Лидер по количеству договоров дополнительного пенсионного обеспечения - Нефтеюганская городская стоматологическая поликлиника. В этом медицинском учреждении окружной льготой воспользовались более 60% сотрудников. В Нефтеюганской окружной больнице имени В.И. Яцкив 102 работника уже получают дополнительную окружную пенсию.

В пользу программы «Две пенсии для бюджетников» высказалась руководитель управления пенсионного фонда РФ в Нефтеюганске Ольга Борошко. Главный врач Нефтеюганской окружной больницы имени В.И. Яцкив Дмитрий Мальцев заявил: «У нас есть реальная возможность сделать свою пенсию достойной». Участников мероприятия интересовали вопросы перечисления взносов, процедура назначения пенсии, а также условия накопления средств. На все вопросы им ответили сотрудники Нефтеюганского филиала, а также директор по программам Ханты-Мансийского НПФ Екатерина Соколова и заместитель начальника управления поддержки и развития продаж Ханты-Мансийского НПФ Виталий Исаев.

Региональная программа дополнительного пенсионного обеспечения работников бюджетной сферы «Две пенсии для бюджетников» реализуется в Югре с 2004 года. Она позволяет работникам сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта и соцзащиты получать помимо трудовой пенсии дополнительную окружную.

Дополнительная пенсия формируется из трех источников:

∙ взносы работника;

∙ взносы из бюджета Югры;

∙ инвестиционный доход, начисляемый Ханты-Мансийским негосударственным пенсионным фондом.

Кроме того, участник получает налоговый вычет – 13% от суммы, внесенной на пенсионный счет; имеет право продолжать трудовую деятельность, получая при этом двойную пенсию. Окружная пенсия сохраняется и при переезде в другой регион.

Программа «Две пенсии для бюджетников» - единственная в России программа, позволяющая работникам бюджетных учреждений формировать свою будущую пенсию за счет регионального бюджета.