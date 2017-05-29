​Владимир Путин объявил в России Десятилетие детства

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов в РФ Десятилетием детства. Документ опубликован на портале правовой информации, передает ТАСС.

Отмечается, что решение принято для «совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».

Правительство страны в течение трех месяцев должно утвердить план основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, рассчитанных до 2020 года.