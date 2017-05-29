​В банке «Югра» опровергли получение предписания ЦБ о досоздании резервов

Президент банка «Югра» Алексей Нефедов опроверг получение предписания ЦБ о досоздании резервов более чем на 40 млрд рублей. «Банк "Югра" не подтверждает наличие предписаний от регулятора, упомянутых сегодня в известном издании. В случае появления подобных рекомендаций от регулятора у банка есть все резервы и ресурсы для их реализации», — приводит цитату Нефедова RNS.

Ранее пресс-служба банка сообщала, что акционеры «Югры» приняли решение о докапитализации кредитной организации на 500 млн долларов в рамках новой стратегии развития банка до 2019 года. Докапитализация банка будет проведена в виде конвертации субординированного депозита в базовый капитал, уточнялось в сообщении.

О том, что во второй половине мая ЦБ потребовал от банка «Югра» досоздать резервы более чем на 40 млрд рублей, писали «Ведомости» со ссылкой на источники на рынке, в регуляторе и близкие к силовым структурам. Сумма резервов, названная разными источниками, колеблется от 46 до 50 млрд руб. Собеседники издания полагали, что доформирование резервов в таком объеме может привести к фактической утрате капитала банка.

За 2016 год банк получил 2,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.