В понедельник, 29 мая, около 12.00 на 687 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба УМВД Югры. По предварительным данным, столкнулись ВАЗ-2110 и грузовой автомобиль. Полицейские работают на месте ДТП, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В ДТП на трассе «Тюмень – Ханты-Мансийск» погибли три человека
На месте происшествия работают полицейские
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