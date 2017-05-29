Мокрый снег и минусовые температура: до конца мая погода в Югре не наладится

Последние дни мая в Югре будут дождливыми и прохладными, местами пройдет мокрый снег. Таковы прогнозы специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, во вторник, 30 мая, местами ожидаются небольшие осадки – мокрый снег, по восточным районам с дождем. Температура ночью составит 0,-5 ºС, по востоку до +5 ºС, днем +8,+13 ºС. Зато ветер будет умеренным.

31 мая и 1 июня также временами будут идти мокрый снег и дождь, ночные температуры составят -1,+4 ºС, при прояснениях до -6 ºС, днём +9,+14 ºС, по северным районам до +4 ºС.