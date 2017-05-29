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​Жителя Радужного обвиняют в распространении экстремистских публикаций в соцсети

Расследование уголовного дела завершено

28-летний житель Радужного стал фигурантом уголовного дела за публикации во «ВКонтакте». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ: возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

«Обвиняемый, являясь приверженцем радикальных националистических, политических и религиозных идей, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые публикации и видеозаписи, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей государственной власти и лиц, не исповедующих религию обвиняемого, а также призывы к ведению с ними вооруженной борьбы», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела уже завершено и оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего обвиняемый предстанет перед судом.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 142, комментариев: 0


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