​Жителя Радужного обвиняют в распространении экстремистских публикаций в соцсети

28-летний житель Радужного стал фигурантом уголовного дела за публикации во «ВКонтакте». Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ: возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

«Обвиняемый, являясь приверженцем радикальных националистических, политических и религиозных идей, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» текстовые публикации и видеозаписи, содержащие высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей государственной власти и лиц, не исповедующих религию обвиняемого, а также призывы к ведению с ними вооруженной борьбы», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Расследование уголовного дела уже завершено и оно направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего обвиняемый предстанет перед судом.