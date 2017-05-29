​С начала года в Югре погашены долги по зарплате на сумму больше 370 млн рублей

В Югре с начала года погашены долги по зарплате на сумму более 370 млн рублей. Это — результат работы прокуроров округа, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Всего с начала текущего года прокуроры в указанной сфере выявили более 1,3 тысяч нарушений закона. Для их устранения внесено 143 представления, объявлено 21 предостережение, направлено в суды более 600 исковых заявлений. По актам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 177 должностных лиц», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте окружной прокуратуры.

Кроме того, по итогам прокурорских проверок возбуждено 12 уголовных дел по фактам невыплаты заработной платы, пять из них уже направлены в суд, четыре лица судом признаны виновными в совершении инкриминированных преступлений.