​Житель Когалыма лишился 780 тысяч рублей, желая приумножить капитал через сомнительную интернет-компанию

Житель Когалыма, желая приумножить капитал, лишился крупной суммы денег. С декабря 2015 года он перечислял деньги на счет интернет-компании, которая оказывает услуги, основанные на получении прибыли путем инвестирования в программы и проекты. Общая сумма, которую вложил в проекты югорчанин, составила 780 тысяч рублей. Однако, когда он решил вывести вложенные деньги, то компания сначала заморозила счета клиентов, а потом объявила о хакерской атаке и заблокировала сайт. Сейчас в произошедшем разбирается городская полиция, сообщили в пресс-службе ведомства.