​Более 2,7 млрд руб. пенсий выплатил Ханты-Мансийский НПФ в 2016 году

Опубликован официальный отчет НПФ за минувший год.

В 2016 году Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд произвел пенсионные выплаты 186 786 клиентам, достигшим пенсионного возраста или получившим право на трудовую пенсию по старости досрочно.

Из них 182 592 клиента получают выплаты по негосударственному пенсионному обеспечению, а 4 194 застрахованных лица - по обязательному пенсионному страхованию.

Официальный отчет Ханты-Мансийского НПФ размещён на сайте. Получить подробную информацию о выплатах средств пенсионных накоплений можно:

- в «Личном кабинете» клиента Ханты-Мансийского НПФ

- посредством онлайн консультации, заполнив заявку на сайте

- по бесплатному телефону «горячей линии» 8 800 100-09-10,

- написав сообщение в официальных группах фонда в социальных сетях ВК, Одноклассники, Facebook, Twitter