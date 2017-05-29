​В Сургутском районе автоледи сбила подростка // ФОТО

В воскресенье, 28 мая, в поселке Федоровский Сургутского района в ДТП пострадала 15-летняя девочка. Авария произошла на улице Строителей. Подросток переходила дорогу по «зебре», когда ее сбил «Фольцваген Поло» под управлением 35-летней женщины. Несовершеннолетняя получила травмы.

Всего в период с 26 по 28 мая на территории Югры зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Еще одна авария с пострадавшими случилась в пятницу, 26 мая, в 10.15 в Нижневартовске. 18-летний водитель, управляя автомобилем «Форд Фокус», двигаясь по второстепенной дороге по улице Романтиков, при повороте на улицу Профсоюзная, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Хонда HR-V». В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир «Форд» получила травмы.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры