​Власти Крыма пообещали сделать в этом году отдых дешевле, чем в Турции

Отдохнуть в Крыму этим летом будет дешевле, чем в Турции, обещает министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий. Чиновник не стал указывать конкретных цифр, сказав только, что заявленные Турцией цены будут выше крымских.

Впрочем, журналисты polit.ru, опубликовавшие эту новость, обратились в некоторые турагентства и выяснили: в то время как в Крыму отдых на двоих на неделю в трехзвездочном отеле будет стоить 67 тысяч рублей (об этом Стрельбицкий говорил в апреле), в Турции та же неделя с пакетом «Все включено» продается за 39 тысяч рублей.