​«Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила приз жюри Каннского кинофестиваля

Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» получил приз жюри 70-го Каннского кинофестиваля.

Как напоминает ТАСС, семейная драма в основной конкурсной программе и удостоилась приза международного жюри. Его возглавляет в этом году испанский режиссер Педро Альмодовар.

Это не единственная российская работа, удостоившаяся высоких оценок жюри: ранее стало известно, что фильм «Теснота» режиссера Кантемира Балагова получил приз Международной федерации кинопрессы в программе «Особый взгляд».