​Геннадия Зюганова переизбрали председателем КПРФ

Председателем КПРФ останется Геннадий Зюганов: политика переизбрали а первом организационном пленуме, который прошел в субботу, сообщают «Ведомости».
Также переизран Иван Мельников, первый заместитель председателя. Вместо Валерия Рашкина зампредседателя избран Юрий Афонин.«На организационном пленуме партии сегодня заместителями председателя ЦК КПРФ переизбраны ВладимирКашин и ДмитрийНовиков, вместо Валерия Рашкина зампредседателя решением пленума впервые избран Юрий Афонин», — прокомментировали источники агентства «Интерфакс».