​Жители Нефтеюганского района приняли участие в акции «Чистый берег»

Экологическая акция «Чистый берег» прошла в поселениях Нефтеюганского района, сообщает департамент общественных и внешних связей округа: массовые уборки проходили с участием добровольческих и общественных организаций, сотрудников различных структур и ведомств. Работы велись на десяти участках — берегах рек Салым, Тыхь-Ях, Вандрас, Ай-Ега, Пойк, протоки Юганская Обь, Горная, Старица Домашняя и озера Сырковый Сор. Общая их протяженность превышает семь километров.

Пионерами тут выступили жители Салыма, очистившие берега озера Сырковый Сор. Также уборка прошла в Чеускино, Пойковскоом,Усть-Югане, на берегах Юганской Оби.