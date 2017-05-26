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​Президент РФ ввел Наталью Комарову в состав президиума Госсовета

Президент Владимир Путин обновил состав президиума Государственного совета Российской Федерации. В новый состав вошли главы восьми регионов, в том числе губернатор Югры Наталья Комарова, сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей. Текст соответствующего документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новый состав президиума Госсовета выглядит следующим образом: губернатор Югры Наталья Комарова, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, глава Хакасии Виктор Зимин, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, президент Татарстана Рустам Минниханов, глава Калмыкии Алексей Орлов, губернатор Смоленской области Алексей Островский, губернатор Магаданской области Владимир Печеный.

Государственный совет РФ является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти. Государственный совет формируется в составе председателя и членов Госсовета. Председателем этого органа является президент России.


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Сегодня в 18:29, просмотров: 62, комментариев: 0


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