Югорский фонд «Жилище» в прошлом году получил прибыль — 13,5 млн рублей

Югорский фонда развития жилищного строительства «Жилище» в 2016 году получил прибыль в размере 13,5 млн рублей. Финансовые результаты работы опубликованы в материалах к заседанию окружного правительства, сообщает «РБК-Тюмень».

За этот период введено в эксплуатацию пять объектов из основной производственной программы фонда общей площадью 36,3 тыс. кв. метров — 61 процент от годового плана. Компания заработала 1,4 млрд рублей, реализовав 502 объекта недвижимости. План по строительству объектов недвижимости выполнен на 75,61 процента. «Это связано с неисполнением генподрядчиков своих обязательств, повлекшее их замену, приостановкой строительства объектов, в которые не привлечены средства граждан», — говорится в документах.