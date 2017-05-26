​На карту «убитых дорог» жители Югры нанесли 100 участков

Жители Югры отметили на интерактивной карте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» 100 участков дорог, находящихся в аварийном состоянии. Список активисты Общероссийского народного фронта передали правительству округа. В этом году в план ремонта включены 12 отмеченных участков.

«Активисты ОНФ направили информацию об «убитых» дорогах региона и сформированные «народные рейтинги» в правительство региона. В июне общественники планируют провести круглый стол с участием представителей профильных органов власти по итогам народного голосования и материалам, полученным в ходе дорожных рейдов», - отметили в пресс-службе регионального отделения Фронта.