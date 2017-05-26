Президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков выступил на конференции «Будущее пенсионного рынка»

«Сначала нужно определить, кому поможет индивидуальный пенсионный капитал», — с таким заявлением выступил президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков на конференции «Будущее пенсионного рынка», организованной рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА).

В обсуждении приняли участие более 80 участников, среди них представители регуляторов пенсионного рынка, Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ), крупнейших НПФ и управляющих компаний, журналисты.

Большую часть обсуждений посвятили системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Напомним, это инициатива Минфина и Центробанка, которая должна заменить накопительную пенсионную систему. ИПК строится на добровольных взносах работников.

Пока не определено, каким образом россиян будут привлекать к формированию индивидуального пенсионного капитала. В рамках круглого стола «Будущее пенсионного рынка» рассматривался вариант «автоподписки», т.е. автоматического включения всех работающих граждан в эту систему. Звучали предложения софинансировать взносы работников со стороны государства.

В свою очередь президент Ханты-Мансийского НПФ Алексей Охлопков заявил, что еще до того, как обсуждать механизма внедрения системы ИПК, необходимо определить ее цель. «Пока мы не сформулируем, на кого направлена концепция ИПК, какую часть людей, в количественном выражении, мы хотим охватить, какую проблему решить, мы будем заниматься большим количеством технических факторов – автоподписка, центральный администратор - т.е. заниматься процессом, а не работать над достижением результата. Сейчас коэффициент замещения пенсии в России – 37%. Мы хотим с помощью ИПК повысить этот коэффициент? Или мы планируем повысить этот коэффициент у каких-то конкретных слоёв населения? Я считаю, что пока мы вместе с государством не сформулируем четко цель ИПК и не сфокусируем ее на конкретном сегменте граждан, потому что очевидно, что всех людей ИПК счастливыми не сделает, вся работа по его внедрению будет лишь процессом решения технических деталей», - пояснил Алексей Охлопков.

В завершении мероприятия RAEX (Эксперт РА) представил участникам исследование по итогам 2016 года на рынке пенсионного обеспечения и прогноз развития отрасли на ближайшие годы, а также провел интерактивный опрос участников рынка по важнейшим вопросам его развития.