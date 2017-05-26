​За неделю от клещей пострадали 124 жителя Югры

С 18 по 25 мая в медучреждения Югры в связи с присасыванием клещей обратились 124 человека. Таким образом, число пострадавших выросло до 352 человек. Среди пострадавших 61 ребенок. Девять человек привезли клещей в округ из других регионов. Чаще всего членистоногие нападают в черте населенных пунктов (30%) и в лесу (25,7%). Экстренная серопрофилактика понадобилась 65 пострадавшим.

Больше всего пострадавших в Кондинском районе, Пыть-Яхе, Ханты–Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нефтеюганском районе, Сургуте, Урае, Нагяни и Лангепасе.

Также на этой неделе специалисты обнаружили у семи клещей, снятых с людей, возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, у четырех - возбудителя моноцитарного эрлихоза человека, у одного - наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Также в пресс-службе окружного управления Роспортребнадзора, отметили, что на данный момент проведено акарицидных обработок на площади 880,68 га, что соответствует 38,2 процента от плана. Закончилась обработка территорий летних оздоровительный учреждений.