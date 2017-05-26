​За неделю от клещей пострадали 124 жителя Югры

С 18 по 25 мая в медучреждения Югры в связи с присасыванием клещей обратились 124 человека. Таким образом, число пострадавших выросло до 352 человек. Среди пострадавших 61 ребенок. Девять человек привезли клещей в округ из других регионов. Чаще всего членистоногие нападают в черте населенных пунктов (30%) и в лесу (25,7%). Экстренная серопрофилактика понадобилась 65 пострадавшим.
Больше всего пострадавших в Кондинском районе, Пыть-Яхе, Ханты–Мансийске, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нефтеюганском районе, Сургуте, Урае, Нагяни и Лангепасе.
Также на этой неделе специалисты обнаружили у семи клещей, снятых с людей, возбудителя иксодового клещевого боррелиоза, у четырех - возбудителя моноцитарного эрлихоза человека, у одного - наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Также в пресс-службе окружного управления Роспортребнадзора, отметили, что на данный момент проведено акарицидных обработок на площади 880,68 га, что соответствует 38,2 процента от плана. Закончилась обработка территорий летних оздоровительный учреждений.
Работа для подростков Сургута. Ирина Кадирова, заместитель директора МАУ «Наше время» // ONLINE 30 мая в 15.30