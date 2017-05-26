​Югорский Роспотребнадзор на 20 процентов снизил количество проверок предпринимателей

За первый квартал 2017 года специалисты окружного управления Роспортребнадзора провели 440 проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Это на 20 процентов меньше, чем за такой же период прошлого года

«Снижение количества проведенных проверок стало следствием государственной политики направленной на снижение административной нагрузки на бизнес», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, сократилось количество плановых проверок с 83-х до 58-ми. «В этих условиях при планировании приоритет отдается наиболее значимым в эпидемиологическом отношении объектам: детские учреждения, медицинские организации, производители продуктов питания, водопроводной воды», - отметили специалисты.

Основаниями для проведения внеплановых проверок стали контроль исполнения ранее выданного предписания, получение заявления о нарушении прав потребителей, получение заявления о возникновении угрозы или причинении вреда жизни и здоровью, поручение Президента РФ или Правительства РФ и требования органов прокуратуры.

При проведении 278 проверок выявлены правонарушения. В результате было назначено 887 административных наказания, в том числе 115 предупреждений; 752 административных штрафа на общую сумму 8020,8 тысяч рублей; 18 административных приостановления деятельности.