​ВЦИОМ: 72 процента россиян выразили желание приложиться к мощам Николая Угодника

81 процент россиян знают о прибытии мощей Николая Чудотворца в Россию. Реликвию доставили в Москву из итальянского города Бари 21 мая, она вывезена за границу впервые за 900 с лишним лет.

При этом 72 процента опрошенных ВЦИОМ выразили желание приложиться к мощам Николая Угодника, а среди представителей отдельных групп эта доля превысила 80 процентов: женщины – 81 процента, люди в возрасте 60 лет и старше – 82 процента, последователи православия – 87 процентов. У Святителя Николая хотят в первую очередь попросить здоровья, помощи в личных делах и мира.

Опрос был проведен 23-24 мая среди 1200 респондентов.

По данным ТАСС, за два дня поклонились святому более 45 тысяч.