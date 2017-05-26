​Для 2,5 тысяч югорских алиментщиков закрыт выезд за границу

В Югре с 15 мая по 1 июня в рамках традиционной акции «Судебные приставы — детям» проходят рейды по адресам проживания неплательщиков алиментов. Также судебные приставы проверяют бухгалтерию организаций, где трудоустроены алиментообязанные родители на своевременное удержание денежных средств в пользу ребенка.

«Безработных должников судебные приставы направляют в центры занятости для трудоустройства, а злостно уклоняющихся от выплаты алиментов граждан привлекают к административной и уголовной ответственности», - рассказали в пресс-службе окружного управления ФССП.

В этом году в отношении югорчан, не выполняющих обязательства перед детьми, судебными приставами составлено 587 административных протоколов за неуплату алиментов, из которых судом на сегодняшний день рассмотрено 378 протоколов. Судом 12 горе-родителям назначен административный арест, 358 алиментщиков приговорены к обязательным работам и восемь граждан в качестве наказания за неуплату алиментов получили штраф. Также возбужденно 140 уголовных дел по ст. 157 УК РФ, из них 97 дел направленно в суд, по34 из которых уже вынесен приговор.

Кроме того, 2589 алиментщиков ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, в отношении 1067 должников действует ограничение на управление транспортным средством.

Всего же, в УФССП России по ХМАО-Югре в списке должников по алиментным обязательствам числятся 8802 человека.