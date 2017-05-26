​На железной дороге Сургутского региона проходит профилактическая акция «Внимание — дети!»

В Сургутском регионе Свердловской магистрали проходит профилактическая акция «Внимание – дети!», сообщает пресс-служба компании. В ее рамках запланировано проведение ряда мероприятий. Например, в школах сотрудники Сургутского региона СвЖД проводят лекции и рассказывают подросткам о серьезных последствиях таких опасных увлечений, как зацепинг и селфи на железной дороге. Подростков приглашают на экскурсии на предприятия СвЖД, чтобы дать им представление о работе стальных магистралей.

«А чтобы напомнить детям правила безопасного поведения на железной дороге, 1 июня на вокзале станции Нижневартовск будет организован конкурс детских рисунков на асфальте «Осторожно, поезд», - рассказали в пресс-службе СвЖД. - Организаторы конкурса считают, что творческое соревнование не просто даст ребятам возможность проявить креатив и талант, но и заставит задуматься о вероятных последствиях необдуманных поступков».