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​Реальные доходы россиян опустились к уровню 2009 года

К такому выводу пришли эксперты ВЭБа

В начале этого года реальные доходы россиян продолжили снижаться и к апрелю достигли уровня 2009 года, констатируют экономисты Внешэкономбанка (ВЭБ).

«Потребительские расходы, которые были основным драйвером ВВП в первом квартале, в апреле несколько снизились. В основном за счет снижения спроса на платные услуги. За этим стояло снижение, как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года», - цитирует «Интерфакс» комментарий главного экономиста ВЭБа Андрея Клепача.

По его словам, «устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро сможет быть преодолена общая тенденция снижения доходов домашних хозяйств».

Напомним, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6 процента по сравнению с апрелем 2016 года.


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Сегодня в 11:29, просмотров: 127, комментариев: 0


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