​На выходных в Югре будет дождливо

Сегодня, 26 мая, в Югре местами ожидается ветер северных направлений порывами 12-17 метров в секунду, осадки в виде дождя и мокрого снега, по западным районам - гроза. Температура воздуха днем составит +9,+14 ºС, по юго-западным районам +15,+20 ºС.

Выходные, 27 и 28 мая, тоже будут дождливыми, обещают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В субботу пройдут грозы. Температура ночью +7,+12 ºС, по северу и востоку при прояснениях 0,+5 ºС, днем +20,+25 ºС, по северным и восточным районам +14,+19 ºС. В воскресенье ожидается небольшой дождь, местами умеренный, по северо-западу — сильный, гроза. Температура ночью +7,+12 ºС, при прояснениях 0,+5 ºС, днём +20,+25 ºС, по северным районам +14,+19 ºС.