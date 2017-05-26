​Телеком-2020: связисты заглянули в будущее

«Умные технологии» берут под контроль работу югорских предприятий. По данным связистов, компании региона стали в 1,5 раза больше подключать М2М-технологии, а объем трафика, передаваемого между устройствами, с начала этого года уже вырос на треть. М2М-решения – один из главных телеком-трендов будущего. Об этом говорили эксперты на форуме «Телеком-2020», который организовал «МегаФон» в Сургуте.

Сегодня в Югре SIM-карты «МегаФона» помогают не только добывать нефть, но и следить за безопасностью в дороге. Рост и востребованность «умных устройств» здесь объясняется, прежде всего, географическими особенностями округа.

«В Югре и на Ямале развитая телекоммуникационная сеть – один из важнейших факторов эффективности производства. Работа ведущих предприятий сосредоточена на месторождениях, удаленных на десятки и сотни километров от городов. Когда труднодоступность и суровый климат служат помехой человеку, на помощь приходят новые технологии – устройства с М2М-подключением. Сегодня в этих регионах порядка 6 000 SIM-карт работают по технологии «от машины к машине»: в буровых установках, приборах учета, видеокамерах и т.д.», – поделился директор Сургутского отделения компании «МегаФон» Денис Стукаленко.

«Бизнес-решения «МегаФона» позволяют нам не только оперативно передавать данные и оставаться на связи на отдаленных участках месторождений, но и следить за безопасностью наших людей и техники. Например, в транспорте, который используется на промысле, установлены SIM-карты М2М, которые позволяют отслеживать маршрут, соблюдение скоростного режима, поведение водителя в различных ситуациях. Это помогает обеспечить минимизацию различных рисков, связанных с безопасностью дорожного движения, а также соблюдение требований промышленной безопасности и охраны труда на наших месторождениях», – поделился опытом Александр Друзь, руководитель группы эксплуатации IT-систем и связи компании «Салым Петролеум Девелопмент».

По заявлениям экспертов, ближайшие три года станут прорывными с точки зрения технологий. Интернет вещей станет фактором роста многих отраслей. По анализу компании Huawei к 2020 году количество подключенных IoT-устройств в мире достигнет 3 млрд штук, а экономический эффект от внедрения IoT в будущем составит 7,1 трлн долларов.

«Интернет вещей (IoT) играет важную роль в цифровой трансформации всех отраслей промышленности, особенно нефтегазовой, как одной из ключевых в российской экономике. Построение системы устройств и облачных решений IoT для предприятий сферы ТЭК – одно из приоритетных направлений для Huawei и «МегаФона». Мы готовы активно участвовать в пилотных проектах, совместно разрабатывать решения и удовлетворять потребности наших клиентов», – рассказал директор департамента по продажам и маркетингу решений IoT компании Huaweiв России Марат Нуриев.

Уже сегодня специалистами «МегаФона» реализованы М2М-решения не только для нефтегазовой отрасли, SIM-карты работают в сферах ЖКХ, медицины, транспортных услуг, сельском хозяйстве и пр. Подробней с предложениями оператора можно познакомиться на сайте.