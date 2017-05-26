​ВЦИОМ: Большинство россиян считают, что Руслан Соколовский заслужил наказания

О деле Руслана Соколовского, который играл в Pokemon Go в одном из храмов Екатеринбурга, слышали 58 процентов россиян, опрошенных ВЦИОМ. 15 процентов в курсе деталей произошедшего.

Около трети наших сограждан (34%) расценивают произошедшее как святотатство, четверть опрошенных квалифицирует акцию блогера Соколовского как правонарушение. Остальные же дают более мягкие оценки: 18 процентов называют поступок молодого человека «самопиаром», 16 процентов — ребячеством.

Подавляющее большинство опрошенных уверены, что Соколовский в той или иной форме заслуживает наказания, однако сами предлагают скорее мягкие варианты. Так, каждый третий (32%) высказался за общественные работы, каждый пятый (19%) – за штраф. Лишение свободы на 15 суток назвали пять процентов респондентов, тюремный срок – почти каждый десятый, в том числе семь процентов - реальный, пять процентов - условный.

Вынесенный судом приговор одни сочли слишком суровым (20%), другие, напротив, недостаточно жестким (16%), однако чаще (36%) звучали слова об адекватности судебного решения.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 16-18 мая 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.