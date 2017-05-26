​Купюры в 200 и 2000 рублей поступят в обращение в октябре 2017 года

Центробанк рассказал, когда в оборот введут новые купюры достоинство 200 и 2000 рублей: как передают «Ведомости», первый зампред Банка России Георгий Лунтовский отметил, что это произойдет в октябре нынешнего года.

«Мы где-то в июле будем окончательный дизайн утверждать, — сказал он. — Будет одна из банкнот выполнена в улучшенном варианте. Мы планируем применить новые материалы, пропитку полимером, чтобы увеличить срок службы этой банкноты».

Напомним, что их дизайн выбирали всей Россией: был объявлен конкурс среди территорий страны, которые достойны попасть на банкноты. В итоге из пяти тысяч символов были выбраны достопримечательности Дальнего Востока и Севастополя: они будут размещены на купюрах в 2000 и 200 рублей соответственно.