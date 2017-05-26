​Медведев предложил заменить футболистов сборной роботами

Интересное «спортивное» предложение поступило от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который в шутку заявил, что игроков отечественной сборной по футболу следует заменить на работов.

Как сообщают «Ведомости», глава правительства поделился идеей в Казани, после просмотра игры роботов-футболистов в казанском IT-лицее. Те танцевали, сортировали предметы по цветам и даже оказались способны контролировать выполнение домашних заданий. Некоторые роботы играли в футбол — безо всякого внешнего управления. Все они собраны учащимися IT-лицея.

Напомним, что ранее президент Владимир Путин выслушал и одобрил более реальное предложение: не позволять участвовать в российских командах иностранным футболистам.