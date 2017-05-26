​Минэнерго ожидает в этом году нефть по 55-60 долларов

Среднегодовая стоимость барреля нефти в этом году должна находиться на отметке 55-60 долларов, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

«Я прогноз свой не меняю, наши прогнозы были от $50 до 60 за баррель, поэтому, я думаю, этот коридор будет», — цитируют его «Ведомости». При этом чиновник отметил, что говорит в ценах «в целом по году».

«Мы можем увидеть и повышение цен, и колебания. Главное, волатильность все равно ниже, чем она была до соглашения», — заключил Новак.