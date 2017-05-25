Югорчанин Сергей Устюгов претендует на звание лучшего спортсмена зимних видов спорта сезона 2016/2017. Голосование проходит на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. Сейчас лыжник занимает вторую строчку. Опережает его ашинец Игорь Омелин. Югорчане могут помочь земляку вырваться вперед, приняв участие в голосовании здесь.

«До окончания приема голосов осталось всего 5 дней. Добавим, что голосовать можно каждый день с одного IP адреса», - отмечается на сайте правительства Югры.

Добавим, Сергей Устюгов провел великолепный сезон. Он стал единственным человеком за всю историю лыжного спорта, выигравшим пять гонок подряд в рамках одной престижнейшей гонки-многодневки Tour de Ski. Всего в сезоне Кубка мира он 11 раз поднимался на пьедестал почета. Завоевал две золотых и три серебряных медали чемпионата мира.