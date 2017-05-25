​В Кондинском районе женщина сумела убежать от ранившего ее ножом сожителя

В Кондинском районе 30-летняя женщина сумела убежать от сожителя, который нанес ей несколько колото-резанных ранений. Потерпевшую на крыльце дома обнаружили соседи и обратились за помощью к фельдшеру луговской сельской больницы. А медик сообщила о случившемся в полицию.

«При проверке поступившего сообщения участковый уполномоченный полиции по указанному адресу, обнаружил подозреваемого, который пытался покончить жизнь самоубийством и также нанес себе несколько ножевых ранений. 34-летний местный неработающий мужчину ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений против личности», - рассказали в пресс-службе районной полиции.

Стражи порядка выяснили, что ночью между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ножевых ранений. Пострадавшая, воспользовавшись моментом, когда мужчина отвлекся, смогла выйти из квартиры и дойти до соседского дома. Соседи обнаружили женщину без сознания на крыльце своего дома.

«Оба участника конфликта были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. В отношении подозреваемого следственным отделением ОМВД России по Кондинскому району возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящий момент подозреваемый находится под охраной конвоя в медицинском учреждении, после излечения будет помещен в ИВС», - отметили в ведомстве.