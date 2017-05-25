У уборщицы Газпрома украли часы за миллион рублей

У уборщицы Дома приемов Газпрома украли часы Philippe Patek, сообщает «Лайф» со ссылкой на паблик Mash. Стоимость аксессуара начинается от одного миллиона рублей. По словам потерпевшей, часы ей подарили. Воры проникли в дом к 54-летней женщине. Добычей домушников стали также 100 тысяч рублей. Заявление в полицию уже написано, стражи порядка разыскивают преступников.

Сотрудники Газпрома нередко становятся жертвами преступников. В прошлом году у другой уборщицы компании воры похитили сумку Dior стоимостью 200 тысяч рублей, разбив окно её внедорожника Mitsubishi Outlander. А в январе этого года у охранника Газпрома украли золотой унитаз. Как выяснилось позже, в краже виновны рабочие, которые делали в квартире охранника ремонт.