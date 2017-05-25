​Президентские выборы в РФ могут подорожать на 2 миллиарда рублей

Дополнительных расходов в размере до двух миллиардов рублей потребует введение поправок к российскому избирательному законодательству, принятых Госдумой, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник из Центральной избирательной комиссии.

Основной причиной роста расходов может стать поправка, по которой срок работы участковых избирательных комиссий увеличивается с 20 до 30 дней, деньги потребуются на оплату дополнительного рабочего времени почти миллиона работников избирательных комиссий по всей стране.

Увеличение сроков работы связано с необходимостью обеспечить большую явку на выборах главы государства в мае 2018 года, отмечают источники издания.