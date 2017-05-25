​Роскомнадзору пришлась по нраву идея отменить анонимность в мессенджерах

Анонимность в мессенджерах следует отменить, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, который поддержал законопроект о регулировании мессенджеров. По документу, пользователи должны будут проходить обязательную идентификацию по сим-картам

«Учитывая тот уровень террористической угрозы, который сейчас существует в мире, ничего и доказывать не надо, — заявил Жаров, его слова передает RNS. — Последние события в Манчестере и иные события говорят о том, что вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация, если она будет секретная и неконтролируемая, она очевидно, будет использоваться экстремистами и террористами. Поэтому сам подход к регулированию любых средств коммуникации мессенджеров полностью поддерживаю».

При этом речи о контроле переписки не идет, подчеркнул он: «Хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали на том, что это ни в коем случае не должно касаться контроля переписки граждан. Должен фиксироваться сам факт общения гражданина. Законопроект не говорит ни о какой перлюстрации переписки, возможности проникновения в переписку».