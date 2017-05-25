​Госавтоинспекторы четырех регионов проведут совместное мероприятие, чтобы снизить смертность на загородных трассах

Инспекторы ГИБДД Югры, Ямала, Тюменской и Свердловской областей с 26 по 31 мая проведут профилактическое мероприятие «Трасса», чтобы снизить аварийность на федеральных и региональных автодорогах.

«Инспекторы ДПС, в первую очередь, будут нацелены на профилактику грубых нарушений правил дорожного движения: превышение скоростного режима, выезд на полосу встречного. Для предупреждения автоаварий по причине «сна за рулем» к проведению профилактических мероприятий запланировано привлечение представителей Центров медицины катастроф. Медицинские работники измерят давление, проверят пульс и оценят общее состояние водителей, для выявления утомленного состояния», - рассказали в пресс-службе югорского ведомства.

Кроме того, полицейские проведут профилактические беседы с автовладельцами о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении транспортным средством, использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей, напомнят о последствиях нарушения установленной скорости, правил обгона. Водителям-транзитникам продемонстрируют фото и видео материалы с мест ДТП, вручат тематические памятки.